Leak! Klinsmann rechnet mit seinem Ex-Klub ab

Jürgen Klinsmann sollte Hertha BSC zu neuen Höhen führen – doch sein Trainer-Engagement endete nach wenigen Wochen mit einem Eklat. Jetzt tauchten brisante Dokumente auf, in denen er mit der Klubführung abrechnet.

Ganze 76 Tage coachte Klinsmann den deutschen Bundesliga-Klub, ehe er via Facebook überraschend seinen Rücktritt verkündete. Nun tauchte ein 22-seitiges Dokument auf – eine Art Tagebuch des Ex-Coaches – in dem er über die Missstände im Klub schreibt."Der Klub hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung", meint Klinsmann unter anderem. Besonders Geschäftsführer Michael Preetz kommt nicht gut weg. Es gäbe "jahrelange katastrophale Versäumnisse von Michael Preetz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen." Klinsmanns Schlussfolgerung: "Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden."Das Management des Ex-Trainers bestätigte die Echtheit des Dokuments. Wie es an die Öffentlichkeit gelangen konnte, sei aber unklar. Fest steht: Auch Kader, medizinische Abteilung und die Öffentlichkeits-Arbeit bekommen ihr Fett weg.Im Kader seien etwa "zu viele ältere und satte Spieler, die keinerlei Power haben, um im Abstiegskampf zu bestehen." Die medizinische Abteilung sei "ohne jegliche Dynamik, zerstritten, inkompetent, den Anforderungen des modernen Profifußballs nicht gewachsen." Es gäbe eine Medienabteilung "die nur reagiert, keine Ideen hat und den Trainerstab niemals verteidigt. Es werden keine Lösungen gesucht, keine Innovationen."Hertha BSC reagierte bereits auf die Abrechnung und meinte, dass "nahezu sämtliche Vorwürfe und Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen." Der Klub will keine öffentliche Diskussion führen und meinte über Klinsmann, man wolle "diese Personalie zu einem würdigen Ende zu bringen."