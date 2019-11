Leak! So soll neues ÖFB-Auswärtstrikot aussehen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem besten Weg Richtung EM 2020. Wenn die Qualifikation gelingt, wird in einer neuen Wäsch? gespielt. Die wird für Diskussionen sorgen.

Nur ein Punkt in den beiden verbleibenden EM-Qualifikationsspielen gegen Nordmazedonien (Samstag, 20.45 Uhr) und in Lettland (Dienstag, 20.45 Uhr) reicht dem ÖFB-Team für die zweite EM-Teilnahme in Folge.Deshalb hat sich Ausrüster Puma bereits um das Outfit der rot-weiß-roten Kicker bei der paneuropäischen EM 2020 gekümmert. Klar ist: das Heimtrikot bleibt Rot-Weiß-Rot. Doch auswärts folgt die Abkehr vom schlichten Weiß-Schwarz.Leaks, die im Netz kursieren, zeigen das neue ÖFB-Auswärtstrikot, das am Dienstag (13.30 Uhr) offiziell vorgestellt werden soll. Es ist schwarz mit einem türkischen Muster darauf, sowie einem auffälligen türkischen Abschlusstreifen am Ärmel. Das Adler-Wappen auf der linken Seite ist neu designt, sieht kantiger aus. Der Puma auf der rechten Seite ist in Gold gehalten.Pikant: auch die Hosen sollen türkis gehalten sein. Das wird wohl für Diskussionen sorgen...Gut möglich, dass das ÖFB-Team schon in Riga im neuen Zwirn aufläuft.