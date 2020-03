Liga-Aus: So viel Geld entgeht den Top-Klubs

Die Fußball-Ligen in Europa stehen still. Für die internationalen Top-Klubs ist das ein harter finanzielle Schlag, denn ihnen entgehen Einnahmen in Millionenhöhe.

TV-Gelder sind für Europas Spitzenklubs schon längst ein großer Bestandteil des Budgets geworden. Die Erstligisten aus Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich kassieren mehr als sieben Milliarden Euro pro Saison von den TV-Anbietern.Doch durch die Corona-Krise ist der Liga-Betrieb in den erwähnten Ländern vorerst gestoppt. Das bedeutet für die Klubs einen Verlust in Millionenhöhe. In England etwa sollen die Teams 850 Millionen Euro zurückzahlen müssen, sofern die Saison nicht fortgesetzt werden kann. In Frankreich verweigert "Canal+" die Auszahlung von 110 Millionen Euro für den April, insgesamt ist ein Betrag von 280 Millionen Euro offen. Die Bundesliga-Klubs in Deutschland bangen laut DFL um 750 Millionen Euro, die ihnen bei einem Saison-Abbruch entgehen würden.Fest steht: Manche Klubs sind angesichts dieser Zahlen in ihrer Existenz bedroht. Kurzarbeit ist ebenso eine Lösungs-Strategie wie Gehaltskürzungen oder Spenden. In Spanien wird über langfristige günstige Kredite für die Klubs diskutiert. Wie groß der Schaden am Ende tatsächlich ist, kann man derzeit freilich noch nicht absehen.