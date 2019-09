Bundesliga kündigt Klage wegen Kuljic-Vorwürfen an

Die Bundesliga reagiert auf die Manipulations-Vorwürfe von Sanel Kuljic. Die Liga, der ÖFB und Mattersburg wollen gemeinsam eine Klage einreichen.

Die Aussagen von Ex-Teamspieler Sanel Kuljic schlagen hohe Wellen. In einem Interview mit der "Krone" behauptete er am Donnerstag, dass zwei Mattersburg-Niederlagen in der vergangenen Saison manipuliert gewesen seien. Gegen diese Darstellung wollen sich die Bundesliga, ÖFB und der SV Mattersburg gerichtlich wehren.Die Bundesliga reagiert am frühen Nachmittag. In einem offiziellen Statement wird berichtet, dass die Liga den Vorwürfen nachgegangen sei: "Eine sofortige Rücksprache mit dem Österreichischen Fußball-Bund, dem SV Mattersburg, dem Play Fair Code und insbesondere dem Bundeskriminalamt hat ergeben, dass abseits der Medienberichte keinerlei Informationen vorliegen, welche die Aussagen von Sanel Kuljic bekräftigen."Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer wird zitiert: "Glaubwürdigkeit ist die Seele des Sports und Grundlage für Spannung, Emotion und Leidenschaft. Daher ist jeder Verdacht, der diese Glaubwürdigkeit untergräbt, ernst zu nehmen und bedarf einer lückenlosen Aufklärung. Die Bundesliga und der ÖFB werden in Zusammenarbeit mit dem Play Fair Code und dem BKA alle relevanten Schritte setzen."Gemeinsam wollen die Bundesliga, der ÖFB und der SV Mattersburg rechtliche Schritte einleiten. "Damit wird er (Sanel Kuljic, Anm.) gefordert sein, seine medialen Anschuldigungen mit stichhaltigen Beweisen zu untermauern."