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Borussia-Dortmund-Star Marcel Sabitzer.
Borussia-Dortmund-Star Marcel Sabitzer.
IMAGO/Laci Perenyi
Deutsche Bundesliga

Live ab 20.30 Uhr: Dortmund gegen Werder Bremen

Anpfiff für die fünfte Runde der deutschen Bundesliga. Borussia Dortmund bekommt es mit Werder Bremen zu tun.
Sport Heute
Von Sport Heute
09.10.2026, 18:09
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red,09.10.2026, 18:09

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