i Katharina Truppe ist Österreichs Slalom-Hoffnung. GEPA

Ski-Weltcup im "Heute"-Ticker

Live: ÖSV-Damen greifen beim Slalom in Killington an

Die ÖSV-Damen sind nach den schwachen Ergebnissen der letzten Rennen beim Slalom in Killington auf Wiedergutmachung aus. Hier der "Heute"-Ticker.