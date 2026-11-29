i Marco Schwarz greift beim Riesentorlauf in Copper Mountain an. GEPA pictures

Weltcup im "Heute"-Ticker

Live: ÖSV-Herren beim RTL in Copper Mountain

Im zweiten Riesentorlauf der Saison in Copper Mountain wollen die ÖSV-Herren erstmals aufs Podest fahren. Hier geht's zum "Heute"-Ticker.