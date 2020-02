Hinterstoder-Party! ÖSV-Heimsieg von Kriechmayr

Vincent Kriechmayr siegt bei seinem Heimrennen in Hinterstoder. ÖSV-Kollege Matthias Mayer wird im Super-G Dritter.

Rot-Weiß-Rote Party in Hinterstoder! Lokalmatador Vincent Kriechmayr siegte am Samstag beim Heimrennen in Oberösterreich vor Mauro Caviezel (Schweiz) und seinem Teamkollegen Matthias Mayer.Kriechmayr raste mit Startnummer eins zum Sieg. Caviezel fehlten im Super-G-Krimi nur fünf, Mayer lediglich acht Hundertstel-Sekunden auf die Bestzeit."Der Großteil hat mich für blöd verkauft, dass ich die Nummer eins nehme. Jetzt hab ich sie ein bisschen eines Besseren belehrt", freute sich Kriechmayr im Ziel. "Es geht nicht besser. Normal schlafe ich wie ein Baby, gestern das erste Mal nicht. Ich war nervös, hab mir einen großen Druck gemacht, weil so viele Leute für mich hergekommen sind."Die Veranstaltet hatten nach dem Sturmtief "Bianca" alle Hände voll zu tun, eine Weltcup-taugliche Piste zu präparieren. Die für Freitag geplante Kombination musste sogar auf Sonntag, der Riesenslalom in weiterer Folge von Sonntag auf Montag verschoben werden.Wegen des Föhnwindes wurde die Strecke mit Fortdauer des Rennens schwieriger zu bändigen. Aleksander Aamodt Kilde schied als Gesamtweltcup-Führender aus: "Das Knie tut ein bisschen weh, aber es sollte okay sein. Schade! Der Ski war plötzlich weg."Saalbach-Sieger Thomas Dreßen aus Deutschland stürzte an derselben Stelle, kugelte sich dabei beide Schultern aus und übte im Zielraum anschließend harte Kritik an der FIS. "Es nervt schön langsam", sagte der sympathische Bayer, sprach dabei über Pistenverhältnisse, die die Gesundheit der Athleten gefährden würden. Dabei nahm er die Veranstalter aber ausdrücklich aus der Schusslinie, die alles Menschenmögliche gemacht hatten, um für möglichst faire und sichere Bedingungen zu sorgen.