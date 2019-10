LIVE! Zieht Deutschland wieder mit Holland gleich?

Marco Reus will in Estland das nächste Schützenfest folgen lassen. Das Hinspiel endete im Juni 8:0. Bild: imago sportfotodienst

Deutschland peilt in Estland ein Schützenfest an, will in der EM-Quali wieder mit den Niederlanden gleichziehen. Holland gewann in Weißrussland.