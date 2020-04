Kein Titel? Liverpool-Star hätte Verständnis

Zwei Siege fehlen dem FC Liverpool noch auf den ersten Titel in der Premier League seit 30 Jahren. Doch die Saison steht in England wegen der Corona-Krise auf der Kippe. Ein Star der "Reds" hätte Verständnis, wenn die Liga abgebrochen wird.

25 Punkte beträgt der Vorsprung des Teams von Kult-Coach Jürgen Klopp auf die Konkurrenz. Der Meistertitel schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch nun steckt England schwer in der Corona-Krise, an einen Meisterschafts-Betrieb ist aktuell nicht zu denken. Müssen die Liverpool-Fans daher ihre Hoffnung auf das Ende der Durststrecke begraben?"Ich will die Spiele gewinnen und die Trophäe holen, das wäre toll", stellt Torjäger Sadio Mane klar. Der Ex-Salzburger meint aber auch: "In dieser Situation - was auch immer passiert, ich habe Verständnis. Viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt hatten es zuletzt schwer. Einige Menschen haben Familienmitglieder verloren."Noch ist unklar, ob und wie die Saison in England fortgesetzt wird. Ein Szenario wäre, die Klubs in der Nähe ausgewählter Stadien in Quarantäne zu stecken und die Liga im "Schnellverfahren" mit Geisterspielen zu finalisieren. UEFA-Boss Aleksander Ceferin kann sich auch eine Entscheidung am Grünen Tisch vorstellen - zu Gunsten der "Reds": "Ich sehe kein Szenario, bei dem es nicht auf Liverpool hinauslaufen würde", meint er.