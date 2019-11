Liverpool will zwei Spiele an einem Tag absolvieren

Schreibt Liverpool im Dezember Fußball-Geschichte? Erstmals könnte ein Team an einem Tag zwei Spiele absolvieren. Klub-WM und das Viertelfinale des Carabao-Cups stehen sich im Weg, so überlegen die Reds tatsächlich beide Spiele mit zwei verschiedenen Teams zu absolvieren.

Während die A-Mannschaft am 18. Dezember die Klub-WM in Katar gewinnen soll, könnte eine etwas aufgebesserte Jugendmannschaft gegen Aston Villa im Liga-Pokal antreten. Denn der Ersatz-Termin am 8. Jänner spuckt Liverpool bei der kurzen Winter-Regeneration ebenfalls in die Suppe."Wenn sie keinen angemessenen Termin für uns finden – und das ist nicht zu Weihnachten um 3 Uhr in der Früh – dann spielen wir nicht",noch vor zwei Tagen.Nun soll die Lösung mit zwei Spielen an einem Tag durchgezogen werden. Trotzdem fordert der deutsche Coach Veränderungen: "Wenn man einen Spielplan erstellt, wo ein Team nicht an allen Spielen teilnehmen kann, dann muss man über den Spielplan nachdenken. Hoffentlich beginnt das jetzt."