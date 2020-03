Manchester-Star zeigt vor LASK-Hit Fleischwunden

Schmerzhafter Sieg für Anthony Martial! Der Manchester-United-Star traf beim Derby-Sieg gegen City. Danach krachte er mit den Schienbeinen gegen den Pfosten.

Der Countdown läuft! Am Donnerstag (18.55 Uhr) gastiert Manchester United im Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel beim LASK. Die "Red Devils" kommen mit einer breiten Brust, schließlich konnte in der Premier League das Derby gegen Stadtrivale City mit 2:0 gewonnen werden.Anthony Martial war mit seinem genialen Führungstreffer der Mann des Spiels. Beinahe hätte er sogar einen Doppelpack geschnürt, doch bei einer Großchance landete nicht der Ball im Netz, sondern der Franzose am Pfosten.Nach dem Spiel zeigte der 24-Jährige, dass bei der Aktion sogar die Schienbeinschoner ihre Wirkung verfehlten – Martial hatte an beiden Beinen tiefe Schürfwunden.Sein Einsatz gegen den LASK ist freilich nicht gefährdet.