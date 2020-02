Marsch sauer auf Bullen: "Keine Männer am Platz!"

Red Bull Salzburg steht vor dem Aus in der Europa League. Im Sechzehntelfinale gab es eine 1:4-Abfuhr für die Bullen. Trainer Jesse Marsch und Abwehrspieler Maximilian Wöber waren nach dem Debakel sichtlich angefressen.

"Ich bin nicht zufrieden. Ich weiß nicht, wieso diese Leistung so schlecht war. Ich habe viele Emotionen, bin gerade nicht sicher, was der nächste Schritt für unsere Truppe ist. Wir hatten keine Aggressivität. Die Leistung von Frankfurt war gut, aber auch nur, weil wir so schlecht waren", polterte Jesse Marsch im-Interview.Der Amerikaner legt noch nach: "Dann hat man eben so ein Ergebnis. Wir brauchen Männer, die habe ich nicht gesehen heute. Im Profifußball muss man aber auch über die schwierigen Zeiten drüber. Wir haben ein bisschen Hoffnung, aber wir brauchen eine andere Idee von unserer Leistung!"Auch Abwehrspieler Maximilian Wöber fand klare Worte: "Das war das schlechtest Spiel in der Saison. Es ist eine Mentalitätssache, wir sind die Duelle nicht so angegangen, wie wir das wollten. Frankfurt hat uns überrannt. Es wird sau schwer, wir wissen, dass wir drei Tore schießen können. Wir müssen Klartext reden, was nicht passt. Diese Diskussionen können auch einmal härter ausfallen!"Nach der Abfuhr am Donnerstag steigt kommende Woche das Rückspiel in Salzburg. Die Bullen empfangen die Eintracht rund um Ex-Trainer Adi Hütter am 27. Februar.