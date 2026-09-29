i McDonald's plant einen milliardenschweren Umbau. Shane Shaw, istock (Symbolbild) Neue Filialen, andere Gerichte McDonald’s kündigt jetzt große Änderungen für alle an McDonald's will rund 7,5 Milliarden € in die Modernisierung seiner Restaurants stecken. Auch beim Essen und bei Bestellungen soll sich einiges ändern. Von André Wilding 29.09.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

McDonald's plant einen milliardenschweren Umbau. In den kommenden zehn Jahren sollen die weltweit rund 46.000 Restaurants modernisiert werden. Dafür will der Fastfood-Konzern 8,5 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 7,5 Milliarden Euro, investieren.

Hinter der Offensive stehen stagnierende Besucherzahlen und die weiteren Wachstumspläne des Unternehmens. Dabei sollen nicht nur die Restaurants ein neues Erscheinungsbild bekommen. Auch das Konzept wird verändert – das berichtet die BILD.

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Neue Hähnchen-Gerichte geplant

In den USA und weiteren Märkten will McDonald's künftig Hähnchen-Sandwiches anbieten. Zudem setzt das Unternehmen auf von Hand paniertes Hähnchenfleisch.

In 10.000 Restaurants in Asien sowie einigen Filialen rund um den Konzernsitz in Chicago wird dieses bereits angeboten. Laut Konzernchef Chris Kempczinski ist das Angebot dort sehr erfolgreich.

Mehr Protein und verschiedene Portionen

Auch bei anderen Speisen sind Änderungen geplant. Proteinreiche Gerichte wie Egg Bites und Bowls sollen ebenso eine größere Rolle spielen wie unterschiedliche Portionsgrößen.

Damit reagiert McDonald's auf rund 90 Millionen Amerikaner, die inzwischen auf Proteine oder die Abnehmspritze setzen.

"Das ist eine Chance. Wir müssen ihnen weiterhin mehr Gründe geben, McDonald’s zu ihrer ersten Wahl zu machen", wird die US-Präsidentin des Konzerns, Skye Anderson, in der Boulevardzeitung zitiert.

Abholfächer und mehr Spielflächen

In einigen Restaurants sollen außerdem Abholfächer für Bestellungen eingerichtet werden. Geplant sind auch besserer Kaffee und mehr Spielflächen für Kinder.

Zusätzlich setzt McDonald's auf Waagen, mit denen Mitarbeiter überprüfen sollen, ob Bestellungen korrekt zusammengestellt wurden. Weltweit sind nach Angaben des Unternehmens bereits 10.000 dieser Geräte im Einsatz. Bis 2028 soll sich diese Zahl verdoppeln, heißt es in dem Bericht.

Auch hinter den Kulissen stehen Veränderungen bevor. McDonald's will im Backoffice stärker automatisieren und die Arbeitsabläufe in den Küchen verbessern. Mitarbeiter sollen zudem Schulungen zur Kundenfreundlichkeit und Kurse zum Thema Lebensmittel erhalten.

Aktie gibt deutlich nach

An der Börse kam die milliardenschwere Ankündigung zunächst nicht gut an. Die Aktie verlor fast fünf Prozent. Es war der stärkste Rückgang seit April 2025. Auch Tage nach der Ankündigung hatte sich das Papier noch nicht erholt.

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Welche Teile des neuen Konzepts auf welchen europäischen Märkten umgesetzt werden, ist noch offen. Teile davon könnten zunächst in Irland getestet werden.

Fest steht vorerst nur: McDonald's will in den kommenden zehn Jahren Milliarden investieren und seine Restaurants sowie sein Angebot deutlich verändern.