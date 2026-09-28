i Bundesheer und AUA rücken näher zusammen: Kampfpiloten sollen künftig auch zivile Passagiermaschinen fliegen. Bundesheer/Markus Zinner (Archivbild, zeigt eine Abfangübung mit einer Boeing 767) Pilotversuch startet Heerespiloten fliegen jetzt auch im AUA-Cockpit Ein Jet- und ein Hubschrauberpilot des Bundesheers lernen den Airbus A320. Ab 2027 sollen sie auch Passagiere fliegen. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 18:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Militärflugzeug in den Airbus A320: Das Bundesheer und Austrian Airlines starten ein gemeinsames Pilotprojekt.

Seit Montag absolvieren ein Jetpilot und ein Hubschrauberpilot des Heeres ihre Typenschulung bei der AUA. Darüber berichtet die "Kronen Zeitung".

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Die Schulung soll im Sommer 2027 abgeschlossen sein. Danach sollen die beiden erstmals im Linienverkehr eingesetzt werden.

Bundesheer und AUA rücken näher zusammen: Kampfpiloten sollen künftig auch zivile Passagiermaschinen fliegen. Bundesheer/Markus Zinner (Archivbild, zeigt eine Abfangübung mit einer Boeing 767)

Der regelmäßige Wechsel zwischen Bundesheer und Airline ist erst ab 2028 vorgesehen: Von November bis April würden die Piloten für das Heer fliegen, von Mai bis Oktober für Austrian Airlines.

Das Bundesheer will mit der Kooperation erfahrene Piloten länger halten. Bisher können sie nach Ablauf ihrer mindestens achtjährigen Verpflichtung in die zivile Luftfahrt wechseln.

Das neue Modell soll sie weitere zehn Jahre für jeweils sechs Monate im Jahr an die Luftstreitkräfte binden.

Die AUA könnte mit dem "Sharing-Modell" wiederum Zeiten mit hohem Personalbedarf abdecken.

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Nach der ersten Saison will das Bundesheer auswerten, wie sich der Wechsel zwischen militärischem und zivilem Flugbetrieb in der Praxis bewährt hat.