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Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.
Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.
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Bargeld geraubt

Messer-Schock in Wien – Sohn bedroht eigene Mutter

Wilde Szenen in Wien-Neubau: Ein Mann (47) soll seine Mutter attackiert und seinen Bruder sowie seine Freundin bedroht haben.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
21.09.2026, 12:17
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Am Sonntag suchte eine 75-Jährige gegen 13.35 Uhr eine Polizeiinspektion auf. Dort gab sie an zuvor an ihrer Wohnadresse attackiert und beraubt worden zu sein. Bei dem Tatverdächtigen handle es sich um den Sohn (47) der Frau.

Demnach habe er seine Mutter an den Haaren gezogen, mit einem Messer bedroht und anschließend 40 Euro Bargeld gestohlen. Beim Verlassen der Wohnung habe der 47-Jährige dann noch seinen Bruder und seine Freundin mit dem Umbringen bedroht.

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Sohn festgenommen

Seitens der Beamten der Polizeiinspektion Urban Loritz Platz wurden umgehende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Schlussendlich konnte der Beschuldigte an seiner Adresse in Wien-Leopoldstadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Messer gezückt! Streit zwischen Asylwerbern eskaliert

Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Anschließend wurde der 47-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.

red,21.09.2026, 12:17
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