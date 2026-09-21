i Die Überschwemmung am Klo hinterließ eine riesige Schadenssumme. Getty Images/iStockphoto Burschen vor Gericht Klo-Flut an Wiener Elite-Schule – 500.000 Euro Schaden! Ein Schülerstreich mit verheerenden Folgen: Zwei 16-Jährige stehen nach der Flut im Wiener Albertus-Magnus-Gymnasium vor Gericht. Von Christian Tomsits 21.09.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser "Lausbubenstreich" ging in Wien-Döbling gehörig ins Klo: Zwei Wiener Teenager sollen mit Klopapier und aufgedrehten Wasserhähnen am 16. Februar das katholische Albertus-Magnus-Gymnasium geflutet haben. Laut Strafantrag verstopften zwei 16-Jährige gemeinsam in mehreren Stockwerken gleichzeitig Waschbecken mit Klopapier – und ließen anschließend das Wasser laufen.

Die Folgen waren verheerend: Das Wasser quoll über die Becken, setzte die Toiletten unter Wasser und sickerte durch die Decken. Zahlreiche Räume der Ordensschule wurden beschädigt, sogar Stromleitungen gefährdet. An normalen Unterricht war in der gesamten Elite-Schule tagelang nicht mehr zu denken, für Teile der Oberstufe fiel alles aus. Man zeigte sich "zutiefst bestürzt über den zerstörerischen Vorfall".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Am Montag bekommen die Verdächtigen die saftige Rechnung präsentiert: Gerichtsverhandlung wegen Sachbeschädigung in der Höhe von 500.000 Euro! Doch wer tatsächlich für totale Verwüstung verantwortlich ist, muss erst geklärt werden.

Star-Anwalt Sascha Flatz verteidigt einen der beiden Angeklagten am Wiener Straflandesgericht. Denise Auer

Zwar wird beiden Angeklagten schwere Sachbeschädigung vorgeworfen, aber zumindest einer dürfte laut Star-Verteidiger Sascha Flatz bestreiten, an der fatalen Flut federführend beteiligt gewesen zu sein. Die Unschuldsvermutung gilt.