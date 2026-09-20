i Mariana geht im Sozialmarkt in der Ullreichgasse 13 einkaufen. Tageszeitung Heute/ iStock "Preise sind zu hoch" Pension zu niedrig – Mariana muss weiter schuften Obwohl Mariana (65) eigentlich schon längst in Pension sein könnte, muss sie weiter arbeiten. Das Leben wäre sonst nicht mehr leistbar für sie. Von Österreich Heute 20.09.2026, 15:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

65 Jahre alt, in Pension – und trotzdem jeden Tag im Einsatz: Mariana kann es sich nicht leisten, kürzerzutreten. Während andere ihren Ruhestand genießen, arbeitet sie weiterhin. Der Grund: Die Pension reicht angesichts der hohen Preise längst nicht mehr aus.

Pensionistin muss weiter arbeiten

"Früher hat ein voller Einkaufskorb 20 oder 30 Euro gekostet, heute sind es 70 oder 80 Euro", klagt die 65-Jährige. Mit ihrer Pension allein würde Mariana längst nicht mehr über die Runden kommen. Die massiven Teuerungen haben ihr finanziell den Boden unter den Füßen weggezogen – am Ende des Monats bliebe ihr von der Pension kein Cent.

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Also muss sie weiterarbeiten. Und das ausgerechnet in einem der forderndsten Jobs: "Ich bin Krankenschwester bei der Caritas auf der Palliativstation." Die Arbeit geht an die Substanz. "Ich brauche danach oft einen langen Spaziergang, um den Kopf wieder frei zu bekommen." Doch ohne den zusätzlichen Verdienst wäre ihr Alltag schlicht nicht mehr leistbar.

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Hilfe im Sozialmarkt

Rund 2.500 Euro verdient Mariana dadurch jeden Monat zusätzlich. Viel klingt das – doch das Geld ist schnell wieder weg. Miete, Versicherungen und auch die regelmäßigen Reisen in ihre Heimat Ungarn reißen große Löcher ins Budget. "Es ist nicht so, dass gar nichts mehr übrig bleibt, aber ohne meine Arbeit ginge es nicht", blickt Mariana nüchtern auf ihre finanzielle Situation.

Beim Einkauf muss sie deshalb jeden Euro zweimal umdrehen. Nach günstigen Lebensmitteln schaut die 65-Jährige zuerst im Sozialmarkt in der Ullreichgasse 13. "Was ich hier nicht bekomme, kaufe ich im Supermarkt." So bleibt für Mariana am Ende des Monats vor allem eines: rechnen. Beim Einkauf wird gespart, verglichen und auf jeden Euro geachtet. Dass ein voller Einkaufswagen heute ein Vielfaches von früher kostet, spürt sie dabei jedes Mal aufs Neue. "Früher hat man sich noch etwas leisten können", sagt sie. Heute müsse sie trotz Pension weiterarbeiten, um sich das tägliche Leben überhaupt leisten zu können.