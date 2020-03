Messi schnappt Ronaldo weiteren Torrekord weg

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind die besten Fußballer ihrer Zeit – und liefern sich ein heißes Fernduell um Europas Torrekorde.

Der FC Barcelona darf weiter von der Titelverteidigung träumen – dank Lionel Messi. Der Argentinier versenkte in der 27. Runde gegen Real Sociedad einen Elfer zum 1:0-Erfolg (81.).Nicht irgendein Treffer. Für Messi war es der 438. in der Liga im 474. Auftritt. Er schnappte damit Cristiano Ronaldo einen Rekord weg.Der netzte in Europas Top-5-Ligen (Premier League, La Liga, Serie A, Deutsche Bundesliga und Ligue 1) bislang "nur" 437 Mal – und benötigte dafür 540 Auftritte. Zählt man die drei Tore für Sporting Lissabon aus dem Jahr 2002 dazu, liegt Ronaldo im Ranking "Liga-Goals" noch knapp vor seinem Erzrivalen.Aber: In allen Klub-Bewerben zusammen hat Messi nun 627 Tore erzielt – um eines mehr als "CR7".Fakt ist: Die beiden Superstars werden sich noch länger ein Kopf-an-Kopf-Rennen um diverse Rekorde liefern.