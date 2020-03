Motoren stehen in Monaco erstmals seit 1954 still

Motorsport-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Der Formel-1-Grand-Prix von Monte Carlo wurde heuer gestrichen. Schuld ist freilich das Coronavirus.

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der Formel-1-Grand Prix von Monte Carlo findet heuer nicht statt. Erstmals seit 1954 (!) wird der Formel-1-Weltmeister gekürt, ohne auf dem berüchtigten Stadtkurs gefahren zu sein.Das Rennen hätte ursprünglich am 24. Mai steigen sollen, wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie am Donnerstag aber zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Wenige Stunden später gaben die Veranstalter bekannt, den Klassiker komplett ausfallen zu lassen.Der Monaco-Grand-Prix gilt als Highlight im Formel-1-Kalender. 77 Mal wurde er bereits ausgetragen, im Vorjahr siegte Lewis Hamilton.Weiter offen ist, wann die Saison 2020 beginnt. Die ersten sieben Rennen wurden gestrichen , damit geht es frühestens am 7. Juni mit dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku los.