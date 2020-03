Nach Rücktritt: Die besten Wuchteln von Hans Knauß

Hans Knauß geht als ORF-Kameramann in Pension. Rund 600 Ski-Rennen hat der 49-Jährige mit seinen Bildern und Wortspenden verfeinert. "Heute" blickt zurück.

Eine Ära geht zu Ende. Nach 15 Jahren und fast 600 Fahrten stellt Hans Knauß die Ski ins Eck und beendet seine Laufbahn als Kamerafahrer."Der Körper gab Signale, es fiel mir zuletzt immer schwerer. Ich wollte nicht irgendwo im Netz landen", begründete der Steirer in Kvitfjell (Nor) seine Entscheidung. Oder war gar das geringe Honorar ausschlaggebend Die Fahrten von Knauß haben längst Kult-Charakter. Nicht selten zauberte das ehemalige Weltcup-Ass den TV-Zusehern mit einem "uiiiii, do is schlagig" ein Schmunzeln ins Gesicht. Und: Er ist sogar derart populär, dass ihm Comedian Alex Kristan eine Parodie widmete.Die gute Nachricht: Knauß, laut-Umfrage ganz klar der beliebteste ORF-Experte (), macht zumindest als Co-Kommentator weiter. Für weitere "Wuchteln" ist also gesorgt.hörte im Jänner bei der Weltcup-Abfahrt in Wengen genau hin – und sammelte die besten Knauß-Sprüche. Hier könnt ihr sie nochmal nachlesen: