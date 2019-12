Nationalteam fixiert die zwei letzten EURO-Tests

Der Fahrplan für die EURO 2020 steht. Das Fußball-Nationalteam testet bekanntlich daheim gegen die Türkei und England. Jetzt fix: Auswärts geht es gegen Tschechien und Wales

Der Test-Fahrplan des Fußball-Nationalteams für die EURO 2020 steht. Nachdem letzte Woche die beiden Heimspiele gegen die Türkei (30. März) und England (2. Juni) jeweils im Happel-Stadion fixiert wurden, stehen jetzt auch die beiden Auswärtsbegegnungen fest.Im ersten Spiel des EURO-Jahres trifft die Mannschaft von Franco Foda 27. März um 20.45 Uhr auswärts auf Wales.Am 7. Juni um 18.00 Uhr gastiert die ÖFB-Auswahl im letzten Test vor dem Start der EM-Endrunde in Tschechien. Gespielt wird in Prag.Für das Länderspiel gegen England sind bereits über 25.000 Tickets abgesetzt. Karten sind unter oefb.at/tickets erhältlich.Der Ticketvorverkauf für das Heimspiel gegen die Türkei startet am 14. Jänner 2020.