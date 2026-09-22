i Die drei Punkte sollen das Monster von Loch Ness mit Familie zeigen. Google Earth (Screenshot) Ungeheuer von Loch Ness Nessie-Alarm! Foto soll Monster samt Familie zeigen Eine Touristin machte auf Google Earth eine brisante Entdeckung. Sie will das Monster von Loch Ness samt Familie entdeckt haben. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 12:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast ein jeder hat schon einmal davon gehört, nun will eine Schottland-Touristin das berüchtigte Monster von Loch Ness gefunden haben – auf Google Earth. Doch wie kam es zu der Entdeckung?

Gegenüber der "New York Post" beteuerte Julie Fraser, dass sie "keine Spinnerin" sei. Was sie jedoch auf einer aus dem Jahr 2026 stammenden Aufnahme von Google Earth sah, machte die Frau stutzig. Eigentlich wollte sie ihre Reise planen und sich einige Orte bereits virtuell anschauen. Dabei entdeckte sie drei mysteriöse Punkte im Wasser von Loch Ness.

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Loch-Ness-Register soll Sichtung prüfen

Die Vorstellung einer kleinen Nessie-Familie finde die Touristin aufregend. Dennoch gab sie zu, dass sie sich damit nicht so gut auskenne wie die Einheimischen. Fraser ist sich jedoch sicher, dass sie hier etwas Bedeutendes gefunden habe.

Hier soll Nessie samt Familie zu sehen sein. Google Earth (Screenshot)

Ihr zufolge würden die Punkte nämlich bei näherer Betrachtung nicht wie Boote aussehen. Laut der Beschreibung der Frau würden sie wie Wale "mit einem Bogen auf dem Rücken" wirken. Ob die Touristin wirklich das Monster von Loch Ness gesichtet hat, soll nun das offizielle Loch Ness Sichtungsregister klären.

Mehrere Sichtungen in diesem Jahr

Bisher soll es 14 persönliche Begegnungen und zwei Webcam-Sichtungen von Nessie gegeben haben. In diesem Jahr würde es sich bereits um die dritte digital erfasste Sichtung handeln – ein Rekord.

Die Bilder des Tages i ?

Von der Existenz des Monsters ist Loch-Ness-Register-Chef Gary Campbell überzeugt. Gegenüber dem "Daily Star" sagte er, dass es wahrscheinlich mehrere mysteriöse Wesen in dem See gebe.