NFL-Comeback statt WWE! Brady und "Gronk" vereint

Der absolute Hammer in der NFL! Tom Brady hat seinen ehemaligen, genialen Tight-End Rob Gronkowski davon überzeugt aus der Football-Pension zu kommen und mit ihm und den Tampa Bay Buccaneers auf Titeljagd zu gehen. Das bedeutet auch einen herben Rückschlag für Wrestling-Zampano Vince McMahon.

WWE Wrestlemania 36: Sonntag-Highlights

Wenn die Wrestlemania 36 schon nicht wie geplant im Raymond James Stadion stattfinden konnte, spielen wir eben noch eine NFL-Saison dort. So oder so ähnlich hat sich das wohl Rob Gronkowski gedacht.Für den WWE-Boss ein schwerer Rückschlag, er hätte auf eine große Wrestling-Karriere des 30-jährigen Publikumslieblings gehofft.Der dreifache Super-Bowl-Champion mit den New England Patriots gewann noch vor drei Wochen den WWE 24/7-Titel beim Wrestling-Marktführer - jetzt ist er zurück in der NFL!"Gronk" beendete eigentlich seine Karriere vor zwei Jahren, Tom Brady lockt seine Lieblingsanspielstation aber ins sonnige Florida.Jetzt will das geniale Duo noch einen Super-Bowl-Ring gewinnen.