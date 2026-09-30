i Eine Maschine der Billigfluglinie Fly Dubai ist vom Radar verschwunden. iStock Mögliche Entführung Nicht am Radar – Maschine nach Tel Aviv setzt Notruf ab Alarmstufe Rot über Saudiarabien: Ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv hat mitten im Flug einen Entführungs-Notruf abgesetzt. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 09:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Maschine von Dubai nach Tel Aviv hat über Saudiarabien einen Entführungsnotruf abgesetzt. Das Flugzeug der Airline Fly Dubai war zwischenzeitlich vom Radar verschwunden. Mittlerweile ist die Maschine in Saudiarabien gelandet. Israelische Sicherheitskräfte sprechen von einem "Streit zwischen den Piloten".

Crew setzte Entführungs-Notruf ab

Wie 20 Minuten berichtet, wurde nicht nur ein allgemeiner Notruf (Squawk 7700), sondern auch ein spezieller Code für Entführungen (Squawk 7500) gesendet. Das zeigt, wie ernst die Lage an Bord offenbar ist.

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Kurz vor der israelischen Grenze änderte das Flugzeug abrupt seinen Kurs und steuerte in Richtung Tabuk, einer Stadt in Saudiarabien. Danach war die Maschine plötzlich nicht mehr auf den Flugdaten sichtbar. Medienberichten zufolge sind israelische Kampfjets bereits in der Luft und nehmen Kurs auf den vermissten Jet.

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Kein Kontakt zu Piloten

Das betroffene Flugzeug gehört zur Billigfluglinie Fly Dubai. Derzeit gibt es keinen Kontakt zu den Piloten. An Bord sollen sich rund 150 Menschen befinden.

Kurz vor 9 Uhr kam dann die Entwarnung: Die Maschine konnte sicher am Flughafen in Tabuk landen. Israelische Sicherheitskräfte gehen inzwischen übrigens nicht mehr von einer Entführung aus. Laut der "Times of Israel" sei es zum "Streit zwischen Piloten" gekommen, heißt es.