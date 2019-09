Nicht Wien! ÖFB-Cupfinale bleibt in Klagenfurt

Das Wörthersee Stadion in Klagenfurt Bild: GEPA-pictures.com

Nach dem Wirbel um das ÖFB-Cupfinale 2019, das von der Generali Arena der Wiener Austria nach Klagenfurt verlegt worden war, werden auch künftig die Cup-Endspiele im Wörthersee-Stadion ausgetragen.

Am Freitag hat der ÖFB die Finalspiele 2020 bis 2022 nach Klagenfurt vergeben. Damit hat sich die Kärntner Bewerbung gegen Innsbruck und Wien durchgesetzt. Das Finale 2020 steigt am 1. Mai.



In Innsbruck wäre das Finale am Tivoli ausgetragen worden. Wien hatte sich mit einem variablen Modell mit drei Arenen, je nach Finalpaarung, beworben.



"Mit dem Wörthersee Stadion können wir einen bewährten Final-Standort für die kommenden Jahre präsentieren. Klagenfurt hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass hier stimmungsvolle Endspiele ausgetragen werden können", so ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold nach der Präsidiumssitzung in Wien.



Der Cup-Finalort musste neu ausgeschrieben werden, nachdem der ursprünglich 2018 geschlossene vierjährige Vertrag mit der Generali Arena, der Heimstätte der Wiener Austria, im Vorjahr aufgelöst worden war.



Vor dem ÖFB-Cupfinale 2019 zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg hatte es Sicherheitsbedenken der Polizei gegeben. Das Spiel wurde dann nach Klagenfurt verlegt.