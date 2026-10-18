i 2024 wurde Valentina N. nach einer Krebsdiagnose der Magen entfernt, mittlerweile ist sie krebsfrei – und glückliche Mutter. privat Happy End für Wienerin "Nur 6 Monate zu leben" – doch Mama besiegte Krebs Im Jahr 2024 bekam Valentina die Schockdiagnose Magenkrebs. Sie kämpfte sich zurück ins Leben, wurde erneut Mama. Dann schlug das Schicksal wieder zu. Von Jana Stanek 18.10.2026, 15:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihre Geschichte grenzt an ein Wunder: Mit 33 Jahren bekam Valentina N. aus Wien die niederschmetternde Diagnose Magenkrebs. "Ich konnte kaum essen, musste mich immer wieder übergeben", erinnert sie sich im Gespräch mit "Heute" an die ersten Symptome, die bald unerträglich wurden.

"Man hat mir damals gesagt, ich würde meine Haare verlieren und auch den Magen müsste man mir vollständig rausoperieren."

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Gleich zwei Lichtblicke

Nach dem dringenden Eingriff und kräftezehrender Chemotherapie im Jahr 2024 dachte sie, die Krankheit besiegt zu haben, musste aber mit dem Schock leben, wohl nie wieder Kinder kriegen zu können. Doch entgegen aller Erwartungen wurde sie nur kurz nach der Chemo schwanger, bekam im Dezember 2025 ihren zweiten Sohn.

Bitterer Rückfall

Lange hielt das Familienglück nicht an. "Der Krebs war zurück und hatte sich im Bauchfell ausgebreitet", so Valentina im Gespräch mit "Heute". Medizinisch die reinste Katastrophe, da ein solcher Rückfall unheilbar sei. "Ohne lebenslange Therapie gaben mir die Ärzte sechs Monate", so die Wienerin.

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Tests überraschten selbst Arzt

Doch im Zuge einer Studie wurde bei Valentina testweise jegliches befallene Gewebe großflächig aus dem Bauch entfernt. Und zur Überraschung fand man keine Tumore mehr.

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Im Labor dann die Bestätigung: die zweifache Mama war auf wundersame Weise krebsfrei. Zwar wird sie weitere Therapien brauchen, doch bis dahin genießt die 35-Jährige die Zeit mit ihrer kleinen Familie in vollen Zügen – für Unterstützung hat die Wienerin einen Spendenlink eingerichtet. Valentinas Motto: Niemals die Hoffnung aufgeben!