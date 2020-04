Nur noch infizierte Kicker in Corona-Quarantäne?

Die deutsche Bundesliga möchte unbedingt die Saison zu Ende spielen. Dafür wird nun ein Quarantäne-Plan ausgearbeitet.

Bis 30. April pausiert die deutsche Bundesliga. Doch unmittelbar danach soll der Ball wieder rollen. Denn die Liga möchte die Saison bis zum 30. Juni zu Ende bringen.Dafür hatte die deutsche Fußball-Liga (DFL) eine medizinische Taskforce eingerichtet, die Pläne für ein sicheres Saison-Finale erarbeiten sollten.Einer davon sieht eine Änderung der Quarantäne-Maßnahmen vor, wie derberichtet. Demnach sollen die Fußball-Profis im dicht gedrängten Liga-Finish alle drei Tage auf eine Corona-Infektion getestet werden.Sollte das Virus bei einem Spieler nachgewiesen werden, soll nur noch dieser Kicker in Quarantäne kommen, nicht mehr die gesamte Mannschaft.Außerdem sollen Klubs demnach verpflichtet werden, bei 13 gesunden Feldspielern und zwei fitten Torhütern, zu spielen. So können die verbleibenden neun Runden in einem kurzen Zeitfenster ausgetragen werden.Ab dem 6. April sollen Trainings wieder erlaubt sein, wenn es die örtlichen Gesundheitsbehörden zulassen.