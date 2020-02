19.02.2020 17:28 NXT-Champ Rhea Ripley teilt im "Heute"-Talk aus

Von Phillip Platzer - Die WWE biegt auf die Road to Wrestlemania 36 ein! Am 5. April steigt der "Showcase of the Immortals" diesmal im sonnigen Tampa Bay in Florida. Mitten drin ist auch NXT-Champion Rhea Ripley, die ihren Gürtel gegen Charlotte Flair verteidigen wird. Für "Heute" nahm sich Ripley Zeit für einen International Phonecall.