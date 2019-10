ÖFB-Boss: "Ticket um 32 € vergleichbar mit Kino"

Gegen Israel blieb das Happel-Stadion halb leer, viele Fans sind der Meinung, dass die Tickets zu teuer sind. ÖFB-Präsident Leo Windtner teilt diese Meinung nicht und will den Zuschauerschwund "seriös analysieren".

Die günstigsten Karten für das EM-Quali-Spiel gegen Israel (3:1-Endstand) schlugen sich mit 32 Euro in der Geldbörse nieder. "Zu teurer", urteilten auch viele User auf. ÖFB-Präsident Leo Windtner kann dieser Kritik aber nichts abgewinnen."Nein, vor allem nicht, wenn man den Vergleich mit den Ticketpreisen auf Europacup-Ebene heranzieht", erwidert der 69-Jährige im Interview mit der "Presse" auf die Frage, ob die Eintrittskarten zu teuer sind. "Der Fan legt bei jedem anderen Klub für ein Ticket in der besten Kategorie mindest genauso viel Geld auf den Tisch." Windtner hat einen Vergleich parat: "Das günstigste Ticket um 32 Euro ist durchaus vergleichbar mit einem Kinobesuch."Dabei stellt sich allerdings die Frage, wann der Oberösterreicher zuletzt ein Lichtspieltheater mit seiner Anwesenheit beehrt hat. In der Regel zahlt man im Kino ungefähr zehn Euro für ein Ticket. Und wer sich ein Länderspielticket um 32 Euro zulegt, wird auch noch weitere Kosten haben. Schließlich sind die Verpflegung oder die Anreise dabei noch nicht mit eingerechnet.Windtner macht vielmehr das altehrwürdige Ernst-Happel-Stadion als Grund für das überschaubare Zuschauerinteresse aus (gegen Israel blieb das Stadion halb leer). "Wenn ich in der Kurve 150 Meter vom gegenüberliegenden Tor sitze, spielt das beim Kartenverkauf schon eine Rolle", erklärt er. "Ich habe erst am Donnerstag Wiens Bürgermeister Ludwig gesagt, dass ein modernes Stadion automatisch 30 Prozent mehr Zuschauer bringt."Vor dem nächsten Heimspiel gegen Nordmazedonien am 16. November will Windtner die Preise aber nicht senken. "Ein Schnellschuss bringt überhaupt nichts, aber man wird seriös analysieren müssen, warum wir nicht denselben Zuschauerzulauf haben, wie wir ihn gewohnt sind."