Der Weg zur EURO! Jetzt fehlt ÖFB nur ein Punkt

Mit einem einzigen Punkt im kommenden Heimspiel gegen Nordmazedonien fährt Österreich zur EURO 2020. Die Übersicht.

Österreich besiegte Slowenien am Sonntag auswärts mit 1:0. Polen schlug indes Nordmazedonien mit 2:0. Das ÖFB-Team hat zwei Spieltage vor dem Ende somit eine ausgezeichnete Ausgangslage für die erfolgreiche EM-Qualifikation.Polen löste das EM-Ticket. Sie sind im schlechtesten Fall Gruppenzweiter und somit fix qualifiziert. Für Rober Lewandowski und Co. geht es nur mehr um den Gruppensieg. Den kann ihnen nur mehr Österreich streitig machen. Wahrscheinlich ist das nicht. Das ÖFB-Team hat drei Punkte Rückstand und würde bei Punktegleichheit aufgrund des negativen direkten Duells schlechter gereiht werden.Endplatz zwei ist für die Truppe von Teamchef Franco Foda aber zum greifen nah. Und damit das EM-Ticket. Zwei Spiele stehen aus. Österreich hat fünf Punkte Vorsprung auf Nordmazedonien und Slowenien.Das nächste Spiel steigt am 16. November daheim gegen Nordmazedonien. Im direkten Duell ist die Rechnung leicht: Ein Punkt, also ein Unentschieden, und das EM-Ticket ist Österreich sicher. Bei einem Sieg sowieso.Bei einer Niederlage würde Österreichs Vorsprung auf zwei Punkte schmelzen. Im letzten Gruppenspiel trifft das ÖFB-Team aber am 19. November auf bisher schwer überforderte Letten. Ein Punkteverlust ist unwahrscheinlich. Österreich schlug Lettland im Hinspiel 6:0.