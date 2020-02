16.11.2019 7:53 ÖFB-Kapitän warnt: Nicht feiern lassen wie 2015

Julian Baumgartlinger Bild: GEPA-pictures.com

Das ÖFB-Team steht unmittelbar vor der zweiten EM-Qualifikation in Folge. Ein Punkt in den beiden letzten Gruppenspielen gegen Nordmazedonien (Samstag) und in Lettland (Dienstag) reicht, um das Ticket für 2020 zu lösen. Julian Baumgartlinger will Fehler von vor vier Jahren vermeiden.