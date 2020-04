ÖFB tröstet Arnautovic mit Geburstags-Video

Alles Gute! Marko Arnautovic feiert heute seinen 31. Geburtstag. Doch große Party gibt es wohl keine. Er sitzt weiter in Dubai in der Quarantäne fest. Der ÖFB schickt ihm zum Trost ein lustiges Video.

"Arnie" sorgte in der Vergangenheit immer wieder für lustige und schräge Szenen. Nicht nur bei seinen Klubs, sondern auch im Nationalteam. Der ÖFB twitterte nun eine kleine Übersicht über einige Highlights.Ein kleiner Trost für Arnautovic, der in Dubai darauf wartet, zu seinem Team Shanghai SIPG nach China weiterreisen zu dürfen. Wegen der Corona-Krise gibt es dort derzeit einen Einreise-Stopp.Wie dort seine Zukunft aussehen wird, ist unklar. Mit neun Toren in elf Partien zeigt er gute Leistungen, doch soll er an einer Rückkehr nach Europa interessiert sein. Zuletzt soll er den Fans von West Ham United ein Comeback angeboten haben. Ob er tatsächlich bald wieder in der Premier League auflaufen wird, bleibt abzuwarten.