ÖFB winkt Gruppe mit Haaland, Herzog, Müldür

Zieht Österreich das große Los? Das ÖFB-Team erfährt heute die Gegner für die kommende Nations League. Einige brisante Duelle sind möglich.

Die Topfeinteilungen im Überblick

Für Österreichs Fußball-Nationalteam wird es heute erstmals seit der Winterpause spannend. Um 18 Uhr (tickert live) wird in Amsterdam (Nl) die zweite Ausgabe der Nations League ausgelost. Sprich: David Alaba und Co. erfahren ihre drei Gruppengegner.Die Mannschaft von Coach Franco Foda tritt in Liga B an, was der zweitstärksten Leistungsstufe entspricht. Dort ist Österreich ingesetzt – genau wie Russland, Wales und Tschechien. Auf diese drei Nationen kann das Team somit definitiv nicht treffen.Inbefinden sich Schottland, Serbien, Finnland und Norwegen. Ein Duell mit den "Elchen" hätte seinen Reiz, stürmt dort doch ein gewisser Erling Braut Haaland.Auswird es entweder die Slowakei, die Türkei, Irland oder Nordirland. Bei den Türken könnte Ex-Rapidler Mert Müldür auflaufen.Der dritte Gruppengegner wird ausgezogen. Bulgarien, Ungarn, Rumänien und Israel kommen in Frage. Brisanz hätte vor allem ein Wiedersehen mit Israel. Dort stehen mit Teamchef Andreas Herzog, Sportdirektor Willi Ruttensteiner, Tormann-Coach Klaus Lindenberger, Defensiv-Trainer Martin Stranzl, Mental-Betreuer Markus Rogan sowie den Scouts Heinz Hochhauser und Gerhard Schweitzer zahlreiche Österreicher auf der Gehaltsliste. Mit Munas Dabbur und Shon Weissman befinden sich zudem zwei altbekannte Stürmer im Aufgebot.Als Traumgruppe ginge wohl die Konstellation Österreich, Norwegen, Irland, Ungarn durch. Ungemütlich wäre eine Gruppe mit Serbien, der Türkei und Rumänien.Fakt ist: Österreich ruft bereits vor der Auslosung den Aufstieg in Liga A, also den Gruppensieg, als großes Ziel aus.Portugal, Niederlande, England, SchweizBelgien, Frankreich, Spanien, ItalienBosnien, Ukraine, Dänemark, SchwedenKroatien, Polen, Deutschland, Island, Russland, Wales, TschechienSchottland, Norwegen, Serbien, FinnlandSlowakei, Türkei, Irland, NordirlandBulgarien, Israel, Ungarn, RumänienGriechenland, Albanien, Montenegro, GeorgienNordmazedonien, Kosovo, Weißrussland, ZypernEstland, Slowenien, Litauen, LuxemburgArmenien, Aserbaidschan, Kasachstan, MoldauGibraltar, Färöer, Lettland, LiechtensteinAndorra, Malta, San Marino3.-5. September, 6.-8. September, 8.-10. Oktober, 11.-13. Oktober, 12.-14. November und 15.-17. November 20202., 3. und 6. Juni 202124., 25., 28. und 29. März 2022