Wo Österreich im Falle der EM-Quali wohnt und spielt

Besiegt Österreich heute Slowenien, steht die Tür zur EM 2020 weit offen. Das Basis-Camp würden Alaba und Co. wohl in der Heimat aufschlagen.

Am 12. Juni 2020 wird in Rom die Fußball-EM angepfiffen. Ob Österreich beim Turnier dabei ist, entscheidet sich im November. Bereits heute (20.45 Uhr) kann mit einem Auswärtssieg in Slowenien ein großer Schritt Richtung Endrunde gemacht werden.Fakt ist: Im Hintergrund laufen die ÖFB-Planungen bereits seit Monaten auf Hochtouren. Die Europameisterschaft findet quer über den Kontinent verteilt statt. Entsprechend schwierig ist es, vorab den idealen Standort für das "Basis-Camp" zu finden.Am 30. November werden bereits die Gruppen ausgelost. Im Idealfall erfährt Österreich also an diesem Tag, in welchen beiden Städten 2020 die drei Vorrunden-Spiele ausgetragen werden.Gruppe A ist beispielsweise in Rom und Baku angesiedelt, Gruppe B in St. Petersburg und Kopenhagen.Gruppe A: Rom (It) und Baku (Ase)Gruppe B: St. Petersburg (Rus) und Kopenhagen (Dän)Gruppe C: Amsterdam (Nl) und Bukarest (Rum)Gruppe D: London (GB) und Glasgow (Sco)Gruppe E: Bilbao (Sp) und Dublin (Irl)Gruppe F: München (D) und Budapest (Ung)Als nahezu gesichert gilt, dass das ÖFB-Team seine Zelte in der Heimat aufschlagen würde. Es sei denn, das Los fällt auf Gruppe D – in diesem Fall würde ein Quartier auf der Insel Sinn ergeben. Der nahende Brexit könnte dabei der finanzielle Spielverderber sein.In Österreich tendiert die Foda-Truppe zu einer Location im Osten. Erprobte Standorte wie Stegersbach oder Bad Tatzmannsdorf sind denkbar. Allerdings haben auch andere Nationen diese Camps aufgrund der zentralen Lage im Fokus.Fakt ist: Die EM wird im Falle einer erfolgreichen Qualifikation zu einem gewissen Teil zur Heim-Euro. Zumindest zwischen den Spieltagen.