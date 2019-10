Österreich hat Platz im Quali-Play-off schon fix

Gute Nachrichten für das Nationalteam! Österreich fehlt nur noch ein Punkt zur sicheren Quali für die EM 2020. Selbst wenn das nicht klappt, ist zumindest ein Play-off-Ticket sicher.

Entscheidend dafür ist die Qualifikation der Ukraine, die sich mit einem 2:1 gegen Portugal das Endrunden-Ticket sicherte. Dadurch hat Österreich einen Platz im Nations-League-Play-off um die letzten vier EM-Tickets sicher, falls die Quali nicht auf andere Weise gelingt.Die Ukraine und Russland sind eigentlich vor Österreich klassiert, haben aber beide das EM-Ticket schon fix in der Tasche. Somit kann das ÖFB-Team am 26. und 31. März in einem Vierer-Play-off um den EURO-Platz spielen.Doch wie gesagt ist das voraussichtlich garnicht nötig. Denn nur noch ein Punkt fehlt in Gruppe G. Die erste Chance für die endgültige Quali steigt am 16. November in Wien gegen Nordmazedonien.