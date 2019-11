18.11.2019 17:54 Österreich mit Mini-Team und Hendlbrust in Riga

Das ÖFB-Teamtraining in Riga

Österreich hat das EM-Ticket seit Samstag in der Tasche – und tritt am Dienstag mit dem "zweiten Anzug" in Lettland an. "Heute" saß mit Foda und Co. im Flieger nach Riga.