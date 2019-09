Österreich-Schreck glänzt mit Rabona-Traumtor

Was für ein Weltklasse-Tor von Erin Zahavi! Israels Österreich-Schreck traf in China in der 90. Minute mit einem Rabona-Tor zum Sieg.

Er hätte auch einfach den linken Fuß nehmen können – aber warum einfach, wenn's kompliziert auch geht, dachte sich Erin Zahavi. Also versenkte der 32-jährige Israeli in der 90. Minute der Partie zwischen Guangdong Guangzhou und Tianjin Huizhen den Ball per Rabona zum 2:1-Sieg im Tor. (siehe Video oben)



Für alle, denen entfallen ist, was ein Rabona ist: Laut Wikipedia handelt es sich dabei um einen Schuss, der durch das Überkreuzen der Beine ausgeführt wird.



Österreichs Teamspieler werden das Traumtor von Zahavi eher nicht so toll finden. Bei der blamablen 2:4-EM-Quali-Pleite erzielte der Angreifer einen Dreierpack gegen die ÖFB-Elf. Und ausgerechnet vor dem nächsten Aufeinandertreffen am 10. Oktober in Wien ist Zahavi wieder in Topform...