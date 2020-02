ÖSV-Stars trotzen dem Coronavirus in Japan

Am Wochenende steigen erstmals seit 2016 wieder Weltcup-Rennen in Japan. Vor den Technik-Rennen in der Region Niigata-Yuzawa kursiert allerdings die Angst vor dem Coronavirus.

Manuel Feller grüßt via Instagram mit seinem Kollegen Michael Matt - Atemmaske inklusive. Immerhin haben die ÖSV-Stars noch ein paar der begehrten Masken ergattert. In der Stadt Kobe wurden zuletzt 60.000 Schutzmasken aus einem Krankenhaus gestohlen.Die Weltcup-Rennen sollen allerdings ganz normal über die Bühne gehen. Am Samstag steigt der RTL (um 2 und 5 Uhr unserer Zeit), am Sonntag steht der Slalom auf dem Programm, ebenfalls nur eine Angelegenheit für Frühaufsteher.Die ÖSV-Stars verbrachten die Zeit seit der Ankunft in Japan in der Hauptstadt Tokio, am Dienstag ging es drei Stunden mit dem Auto in die Berge, wo schon fleißig trainiert wird.