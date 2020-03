Pacult: "Das löst bei mir keinen Angstschweiß aus"

Österreich kennt seit Dienstag seine Gegner in der Nations League. "Heute"-Experte Peter Pacult ist zuversichtlich.

Spielplan Nations League

Liga B, Gruppe 1



Norwegen - Österreich (4. September)

Österreich - Rumänien (7. September)

Nordirland - Österreich (8. Oktober)

Rumänien - Österreich (11. Oktober)

Österreich - Nordirland (14. November)

Österreich - Norwegen (17. November)

Norwegen, Nordirland, Rumänien – das löst bei mir keinen Angstschweiß aus. Österreich ist in dieser Gruppe bei der Nations League Favorit. Sicher, die Norweger sind robust, haben Haaland, die Nordiren sind auf der Insel immer schwer zu spielen, die Rumänen können an manchen Tagen aufzeigen – insgesamt ist die Klasse der ÖFB-Spieler aber darüber zu stellen.Spannend wird es nur, wenn nach der EM einige Leistungsträger ihre Teamkarrieren beenden. Aber so weit ist es noch nicht.Apropos EM: Da wird viel darüber geredet, dass der ÖFB mit Teamchef Foda noch nicht über die EURO hinaus verlängert hat. Das sehe ich nicht als Problem – und so wie ich Franco kenne, er auch nicht. Davon lässt er sich bei seiner Arbeit nicht beeinträchtigen.Vermutlich denkt der ÖFB noch an 2016, als mit Ex-Coach Marcel Koller vor der EM vorzeitig verlängert wurde. Und sollte Foda bei einer guten Endrunde ein anderes Top-Angebot bekommen und gehen – so ist das Geschäft. Das ist bei einem Vereinstrainer nicht anders.