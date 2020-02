Pädophil? Ex-Arsenal-Profi muss vor den Richter

Schwere Vorwürfe gegen einen Fußball-Profi in England! Der frühere Spieler von Premier-League-Klub Arsenal London ist angeklagt, sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen zu haben.

Tyrell Robinson wurde in der Jugend der "Gunners" groß und spielte zuletzt für Viertligist Bradford City. In die Schlagzeilen ist er aber nicht wegen seiner fußballerischen Leistungen gekommen.Sondern für schlimme Vorwürfe. Bereits im August 2018 wurde er verhaftet, wenig später aber wieder freigelassen. Nun muss er erneut vor Gericht. Die Anklage bezieht sich auf sein Delikt von 2018, nämlich "sexuellen Aktivitäten mit einem Kind".Der Verteidiger muss am 7. April vor Gericht erscheinen. Er wird beschuldigt, auch anstößige Fotos gemacht und verteilt zu haben. Wörtlich heißt es in der Mitteilung der Polizei von West-Yorkshire, dass sich Tyrell Robinson "22 Jahre alt, aus South-Ockendon, Essex, sich wegen penetrierender sexuellen Handlung mit einem Kind vor Gericht verantworten muss."Robinson war bereits zuvor bei seinem Klub suspendiert, jetzt wurde sein Vertrag endgültig aufgelöst: "Die Wege von Bradford City Football Club und Tyrell Robinson trennen sich. Diese Entscheidung kommt, nachdem die Polizei von West Yorkshire die Klage, die im August 2018 nach seiner Verhaftung gegen Robinson aufgebracht worden war, bestätigte. Robinson wurde wegen groben Fehlverhaltens gekündigt, unabhängig von seiner restlichen Vertragszeit. Der Klub wird in der Zukunft keine weitere Kommentare zu diesem Fall abgeben."