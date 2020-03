Patzer genutzt! Dortmund stürmt auf Platz zwei

Borussia Dortmund hat den 0:0-Ausrutscher von RB Leipzig genutzt und stößt auf den zweiten Platz der Bundesliga vor. Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Mönchengladbach sind die Schwarz-Gelben nun der erste Bayern-Jäger.

Das Borussen-Duell war ein temporeicher Schlagabtausch, ein echtes Spitzenspiel - mit dem besseren Ende für die Dortmunder!Thorgan Hazard brachte den BVB schon in der achten Minute gegen sein Ex-Klub in Führung, fünf Minuten nach der Pause gelang den Hausherren - bei denen ÖFB-Legionär Stefan Lainer durchspielte - der 1:1-Ausgleich durch Lars Stindl.Die Entscheidung fiel in der 71. Minute. Erling Haaland blieb im Mittelfeld nach einem Zweikampf liegen, die Gladbacher waren kurz unaufmerksam. So ging die Tür auf für Achraf Hakimi, der zum 2:1-Sieg ins lange Eck versenkte.Dortmund rückt bis auf einen Punkt an die Bayern heran, die aber am Sonntag (um 15:30 gegen Augsburg) wieder auf vier Zähler davonziehen können.