Pilzbefall trägt Schuld am schlechten Austria-Rasen

Markus Kraetschmer in der Generali Arena - vor dem Pilz-Befall

Von allen zwölf Bundesliga-Klubs hat die Austria den hässlichsten Rasenplatz. Der Klub selbst liefert nun die Erklärung ab.

Blamage für die Austria! In der Generali Arena befindet sich der schlechteste Rasen im österreichischen Profi-Fußball. Das ergab eine Umfrage unter den Spielern (hier geht es zur Story) Nun reagiert der Verein auf das katastrophale Resultat. "Wir sind über dieses schlechte Ergebnis bei der Wahl nicht überrascht", erklärt Vorstandsvorsitzender Markus Kraetschmer. Denn: Im Spätsommer breitete sich ein Pilz auf dem Grün aus. "Wir hatten einige Male Spezialisten der Rasenfirma bei uns, haben alles unternommen, um das Problem mit konservativen Maßnahmen unter Kontrolle zu bringen", sagt Kraetschmer. Gelungen ist das nicht.Das weiß auch Sport-Vorstand Peter Stöger. "Der Schaden war vor allem durch einen Pilzbefall entstanden und machte eigentlich einen kompletten Austausch des Bodens notwendig. Mit der Doppelbelastung durch unsere beiden Profiteams war das aber schwierig umzusetzen."Während der Corona-Zwangspause versuchen die "Veilchen", die Wiese wieder in Ordnung zu bringen. "Regenerative Schritte sind bereits in der Umsetzung und wir gehen davon aus, dass wir schon bald wieder einen robusten und frischen Rasen sehen werden, auf den man stolz sein kann", sagt Kraetschmer.1. Red Bull Salzburg 9,09 Punkte2. Rapid Wien 9,053. LASK 8,734. SCR Altach 8,505. WAC 7,596. spusuSt. Polten 7,007. Mattersburg 6,278. Sturm Graz 5,829. Admira 5,5510. WSG Tirol 5,4511. Hartberg 4,9112. Austria Wien 3,55