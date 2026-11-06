Polizei kann nicht glauben, was Autofahrerin (24) macht

Eine Zivilstreife der Tiroler Polizei war am Donnerstag gegen 20.40 Uhr auf der Pass-Thurn-Straße (B161) im Gemeindegebiet von Oberndorf unterwegs, als eine 24-jährige Autofahrerin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an den Beamten vorbeizog.
Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Bei der Nachfahrt stellten sie eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung fest.
In einem Bereich, in dem maximal 60 km/h erlaubt sind, war die Frau um mehr als 100 km/h zu schnell unterwegs.
Erst im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol konnten die Polizisten die 24-Jährige stoppen. Dort wurde die Lenkerin samt ihrem Fahrzeug kontrolliert.
Die Konsequenzen folgten unmittelbar: Die Beamten nahmen der Frau noch an Ort und Stelle vorläufig den Führerschein ab. Auch ihr Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.