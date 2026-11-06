i Die Polizei nahm der 24-Jährigen den Führerschein und das Auto ab. Leserreporter / Privat (Archivbild) Pkw und Führerschein weg Polizei kann nicht glauben, was Autofahrerin (24) macht Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit raste eine 24-Jährige am Donnerstag durch Tirol. Die Polizei stoppte die Frau und nahm ihr das Auto ab. Von André Wilding 06.11.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Zivilstreife der Tiroler Polizei war am Donnerstag gegen 20.40 Uhr auf der Pass-Thurn-Straße (B161) im Gemeindegebiet von Oberndorf unterwegs, als eine 24-jährige Autofahrerin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an den Beamten vorbeizog.

Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Bei der Nachfahrt stellten sie eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung fest.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In einem Bereich, in dem maximal 60 km/h erlaubt sind, war die Frau um mehr als 100 km/h zu schnell unterwegs.

Führerschein und Auto weg

Erst im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol konnten die Polizisten die 24-Jährige stoppen. Dort wurde die Lenkerin samt ihrem Fahrzeug kontrolliert.

Die Bilder des Tages i ?

Die Konsequenzen folgten unmittelbar: Die Beamten nahmen der Frau noch an Ort und Stelle vorläufig den Führerschein ab. Auch ihr Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.