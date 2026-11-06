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Die Polizei nahm der 24-Jährigen den Führerschein und das Auto ab.
Die Polizei nahm der 24-Jährigen den Führerschein und das Auto ab.
Leserreporter / Privat (Archivbild)
Pkw und Führerschein weg

Polizei kann nicht glauben, was Autofahrerin (24) macht

Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit raste eine 24-Jährige am Donnerstag durch Tirol. Die Polizei stoppte die Frau und nahm ihr das Auto ab.
Von André Wilding
06.11.2026, 07:30
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Eine Zivilstreife der Tiroler Polizei war am Donnerstag gegen 20.40 Uhr auf der Pass-Thurn-Straße (B161) im Gemeindegebiet von Oberndorf unterwegs, als eine 24-jährige Autofahrerin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an den Beamten vorbeizog.

Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Bei der Nachfahrt stellten sie eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung fest.

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In einem Bereich, in dem maximal 60 km/h erlaubt sind, war die Frau um mehr als 100 km/h zu schnell unterwegs.

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Führerschein und Auto weg

Erst im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol konnten die Polizisten die 24-Jährige stoppen. Dort wurde die Lenkerin samt ihrem Fahrzeug kontrolliert.

Die Konsequenzen folgten unmittelbar: Die Beamten nahmen der Frau noch an Ort und Stelle vorläufig den Führerschein ab. Auch ihr Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

wil, 06.11.2026, 07:30
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