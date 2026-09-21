i Die Polizei nahm den tatverdächtigen Mann fest. Getty Images (Symbolbild) Mehrere Taschendiebstähle Polizisten erkennen Mann in Wien und greifen sofort zu Ein 52-Jähriger soll in Wien für mehrere Taschendiebstähle verantwortlich sein. Polizisten erkannten den Verdächtigen in der City und nahmen ihn fest. Von André Wilding 21.09.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Zentrum Ost, Ermittlungsbereich Diebstahl ist es gelungen die Identität eines Tatverdächtigen nach mehrfachem Taschendiebstahl auszuforschen.

Bankomatkarte gestohlen

Der 52-Jährige aus Algerien steht im Verdacht, für mindestens sieben Fällen verantwortlich zu sein. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten den Mann aufgrund interner Fahndungsmaßnahmen im Zuge ihrer Schwerpunktstreife in der Wiener Innenstadt wiedererkennen.

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Im Zuge der Observation konnte der Tatverdächtige dabei beobachtet werden, wie dieser mit einer vermutlich gestohlenen Bankomatkarte versuchte, Bargeld bei einem Bankomaten zu beheben. Der Versuch scheiterte allerdings.

Drei verschiedene Währungen

Die Beamten hielten den Mann an und nahmen ihn aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig fest. Bei dem Tatverdächtigen konnten Bargeldbestände im vierstelligen Eurobereich in drei verschiedenen Währungen sichergestellt werden.

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Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt gebracht. Er verweigerte die Aussage.