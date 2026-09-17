i Das Kind wurde vom Radlader überrollt. iStock Vater sah alles mit an Radlader überrollt Bub (1) – Bruder (8) saß am Steuer Schrecklicher Unfall in Deutschland: Ein Kleinkind (1) wurde von einem Radlader überrollt. Am Steuer saß sein Bruder (8). Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag spielte sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ruppertshofen (Baden-Württemberg) ein Familiendrama ab. Dabei wurde ein Bub (1) von einem 1,5 Tonnen schweren Radlader überrollt.

Gesteuert wurde das Fahrzeug vom achtjährigen Bruder des Kindes. Der Vater der Buben musste den Vorfall mitansehen. Demnach tauchte der Einjährige zwischen zwei Fahrzeugen auf und lief vor den Radlader – sein Bruder konnte ihn so nicht sehen.

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Ermittlungen laufen

Wie durch ein Wunder überlebte das Kleinkind den Vorfall. Der Einjährige wurde mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, berichtet die "Krone". Er befand sich nicht in Lebensgefahr.

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Unklar ist, warum der Achtjährige am Steuer saß und sein Bruder nicht beaufsichtigt wurde. Die Ermittlungen seitens Polizei und Staatsanwaltschaft laufen. Es soll geprüft werden, ob eine fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen der Aufsichtspflicht seitens der Eltern vorliegt.