i Der Tatverdächtige wurde festgenommen. REUTERS Kirche als Ziel Anschlag gegen "Ungläubige" – IS-Anhänger festgenommen Terror-Alarm in Deutschland: Ein Iraker wollte offenbar in einer Kirche zuschlagen. Der 24-jährige IS-Anhänger wurde festgenommen. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 15:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen 24-jährigen Iraker klickten nun die Handschellen. Der junge Mann wurde bereits per Haftbefehl gesucht und schlussendlich im nördlich von Berlin gelegenen Landkreis Barnim festgenommen.

Die Bundesanwaltschaft legt ihm zur Last Mitglied der terroristischen Organisation Islamischer Staat (IS) zu sein. Der Iraker soll bereits im Frühjahr 2025 eine Terrorgruppe gegründet und mit weiteren Personen einen Anschlag gegen "Ungläubige" geplant haben, berichtet "Bild".

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Verdächtiger in U-Haft

Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, wäre es wohl ein schreckliches Szenario geworden. Ziel sollte wohl eine Kirche in Bremen sein. Der Tatverdächtige habe diese bereits ausgekundschaftet und sich auch eine Schusswaffe besorgt.

Des Weiteren soll er versucht haben, weitere Fanatiker anzuwerben. Dabei sei der 24-Jährige allerdings gescheitert. Zudem soll der Iraker dabei einen bislang unbekannten Komplizen gehabt haben.

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Laut dem Bericht wurde der 24-Jährige noch am Donnerstag einem Untersuchungsrichter am Karlsruher Bundesgerichtshof vorgeführt. Aktuell befinde sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.