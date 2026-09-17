StartseiteNachrichtenWelt
Der Mann legte ein Geständnis ab.
Der Mann legte ein Geständnis ab.
iStock
Dreifach-Mutter erwürgt

Ehefrau getötet – Mann gesteht unfassbare Gewalttat

Schrecklicher Fall in Deutschland: Ein Mann (40) soll seine Ehefrau erwürgt haben. Nach der Gewalttat suchte er selbst die Polizei auf.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
17.09.2026, 13:20
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Donnerstagvormittag kam es zu einer unfassbaren Tat in Hamburg (D). Ein Mann suchte gegen 8.31 Uhr eine Polizeiwache im Stadtteil Barmbek auf und legte dort ein schreckliches Geständnis ab.

Demnach gab der 40-Jährige an, zuvor seine Ehefrau getötet zu haben. Die drei Kinder hätten sich zur Tatzeit bereits in der Schule befunden. Laut einem Bericht der "Bild" soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Afghanen handeln.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Frau starb im Spital

Nach dem Geständnis des Mannes eilten Streifenwagen, Rettungskräfte und ein Notarzt zur Adresse der Familie. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses fanden diese tatsächlich eine leblose Frau vor.

Horror-Ehemann spielte vor Kollegen den Trauernden

Die Einsatzkräfte versuchten das Opfer zu reanimieren. Auch auf dem Weg ins Spital wurden die Wiederbelebungsmaßnahmen fortgesetzt. Dennoch kam jede Hilfe zu spät. Die Ärzte in der Klinik konnten die Frau nur noch für tot erklären.

Mord-Alarm! Spielende Kinder finden Leiche von Frau

Während Angehörige der Familie bereits von einem Kriseninterventionsteam betreut wurden, wissen die Kinder noch nichts vom Schicksal ihrer Mutter. Polizeibeamte sollen sie von der Schule abholen und dann an Verwandte übergeben. Sie sollen von Psychologen unterstützt werden.

red,Akt. 17.09.2026, 13:23, 17.09.2026, 13:20
Mehr zum Thema
MordEhePolizeiTodesfall

Weiterlesen

Weitere Storys
RettungseinsatzFestnahme
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote