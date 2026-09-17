i Der Mann legte ein Geständnis ab. iStock Dreifach-Mutter erwürgt Ehefrau getötet – Mann gesteht unfassbare Gewalttat Schrecklicher Fall in Deutschland: Ein Mann (40) soll seine Ehefrau erwürgt haben. Nach der Gewalttat suchte er selbst die Polizei auf. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagvormittag kam es zu einer unfassbaren Tat in Hamburg (D). Ein Mann suchte gegen 8.31 Uhr eine Polizeiwache im Stadtteil Barmbek auf und legte dort ein schreckliches Geständnis ab.

Demnach gab der 40-Jährige an, zuvor seine Ehefrau getötet zu haben. Die drei Kinder hätten sich zur Tatzeit bereits in der Schule befunden. Laut einem Bericht der "Bild" soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Afghanen handeln.

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Frau starb im Spital

Nach dem Geständnis des Mannes eilten Streifenwagen, Rettungskräfte und ein Notarzt zur Adresse der Familie. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses fanden diese tatsächlich eine leblose Frau vor.

Die Einsatzkräfte versuchten das Opfer zu reanimieren. Auch auf dem Weg ins Spital wurden die Wiederbelebungsmaßnahmen fortgesetzt. Dennoch kam jede Hilfe zu spät. Die Ärzte in der Klinik konnten die Frau nur noch für tot erklären.

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Während Angehörige der Familie bereits von einem Kriseninterventionsteam betreut wurden, wissen die Kinder noch nichts vom Schicksal ihrer Mutter. Polizeibeamte sollen sie von der Schule abholen und dann an Verwandte übergeben. Sie sollen von Psychologen unterstützt werden.