i Gabriella Querino (26) und ihr Mann Sean Michieli (25) Screenshot / Instagram "Sie packte ihren Koffer" Brisante Wende im Fall um totes Paar in Venedig Eine Bootskollision in Venedig kostete Gabriella Querino (26) und Sean Michieli (25) das Leben. Nun fordert ihre Familie weitere Ermittlungen. Von André Wilding 17.09.2026, 10:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem tödlichen Bootsunglück in Venedig wollen die Angehörigen von Gabriella Q. Antworten. Die schwangere 26-Jährige starb nach einer Kollision mit einem Wassertaxi in der Lagune. Ihr Ehemann Sean M. (25) wurde schwer verletzt und später für hirntot erklärt.

Das Paar hatte erst drei Monate zuvor geheiratet. Nach Angaben von Gabriellas Schwester und Cousine soll es jedoch am Tag vor dem Unglück einen "heftigen Streit" gegeben haben. "Sie packte ihren Koffer und wollte abreisen", wird die Frau in der BILD zitiert.

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SMS macht Familie stutzig

Gegen 21.45 Uhr erhielt Gabriellas Mutter eine SMS ihrer Tochter, wonach wieder alles in Ordnung sei. Genau diese Art der Kontaktaufnahme erscheint der Familie ungewöhnlich.

"Sie hat jeden Tag per Videoanruf mit uns gesprochen, egal was vorgefallen ist. Sie hasste es, per SMS zu kommunizieren, das hat sie nie getan. Deshalb wundert es uns, dass sie den ganzen Nachmittag nicht auf ihre Mutter reagierte und sich erst später mit zwei Nachrichten meldete", so die Schwester und Cousine.

Auch die Fahrt in den frühen Morgenstunden wirft für die Angehörigen Fragen auf. Das Paar brach gegen 5 Uhr in der Dunkelheit auf. Die Kollision ereignete sich am Samstag vor Sonnenaufgang auf einem Kanal zwischen Tessera und dem Flughafen Marco Polo. Das Paar soll unterwegs gewesen sein, um Köder zu fangen. Sean war Fischer.

Familie fordert genaue Rekonstruktion

Die Angehörigen wollen nun, dass die Stunden zwischen der SMS und dem Unglück von den Ermittlern genau rekonstruiert werden.

Im Mittelpunkt der bisherigen Ermittlungen steht der 38-jährige Bootsführer des Wassertaxis. Er soll keinen gültigen Bootsführerschein besessen und lediglich als Aushilfe gearbeitet haben. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, heißt es im Bericht der Boulevardzeitung.

Gabriella galt nach der Kollision zunächst als vermisst. Erst am Dienstag wurde ihre Leiche rund zwei Kilometer vom Unglücksort entfernt gefunden.

Nach Angaben der Polizei wies die Tote Verletzungen auf, die zum Unfallhergang passen. Eine Autopsie soll noch durchgeführt werden. Meldungen oder Anzeigen wegen Gewalt zwischen Gabriella und Sean liegen den Behörden demnach nicht vor.

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In den sozialen Medien hatte Gabriella ihre Beziehung zu Sean als fest und "unzerstörbar" dargestellt. Ihre Angehörigen wollen nun geklärt wissen, was in den letzten Stunden vor dem tödlichen Unglück tatsächlich geschah.