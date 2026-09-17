i Die Einsatzkräfte konnten das Leben des Vater und seines Sohnes nicht mehr retten. istock (Symbolbild) Feuer-Tragödie Vater (38) und Sohn (5) sterben bei Hausbrand Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schnaudertal starben ein 38-Jähriger und sein fünfjähriger Sohn. Mutter und Tochter wurden verletzt. Von André Wilding 17.09.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Wohnhausbrand in Schnaudertal in Sachsen-Anhalt endete am Mittwochabend tödlich. Als die Einsatzkräfte zu dem brennenden Einfamilienhaus gerufen wurden, befand sich eine vierköpfige Familie noch im Gebäude – das berichtet die BILD.

Für den 38 Jahre alten Vater und seinen fünfjährigen Sohn kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte begannen noch mit Wiederbelebungsmaßnahmen, konnten die beiden aber nicht mehr retten.

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Mutter und Tochter schwer verletzt

Die 36-jährige Mutter und ihre neunjährige Tochter überlebten das Feuer. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht, heißt es in der deutschen Boulevardzeitung.

Auch ein Rettungshubschrauber war bei dem Einsatz vor Ort.

Ursache des Feuers noch offen

Warum der Brand ausbrach, ist derzeit völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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Laut einer Polizeisprecherin laufen die Ermittlungen derzeit in alle Richtungen.